Podcast "Fest & Flauschig" mit Olli Schulz erhöht Frequenz in Böhmermanns TV-Pause

Foto: Spotify

Jan Böhmermann hat akuten Gesprächsbedarf in Zeiten von Corona und seiner Fernsehpause zwischen dem Ende des "Neo Magazin Royale" und seinem für Herbst geplanten Neustart im ZDF-Hauptabendprogramm: Böhmermanns zuletzt zweimal wöchentlicher Podcast "Fest & Flauschig" mit Olli Schulz kommt nun praktisch täglich auf Spotify.

Nur zwei Tage Plauderpause planen die beiden Comedians nun jeweils am Samstag und Montag. "Jan und Olli möchten ihrem Bildungsauftrag nachkommen", twitterte Böhmermann zum diese Woche startenden "Fernstudium" und fragte in die Runde: "Was wolltet ihr schon immer mal erklärt bekommen? Wie kommt der Käse um die Löcher?" Hashtag: #SendungmitderLaus.

(red, 17.3.2020)