An Tagen wie diesen haben die meisten früher oder später das Bedürfnis, die ständigen Nachrichtenupdates für eine Weile bewusst auszublenden und ein paar Momente der Leichtigkeit und Unbeschwertheit zurück in den Alltag zu holen. Was wäre dafür besser geeignet als das Medium Film? Der neun Jahre alte Pandemie-Film "Contagion" mag zurzeit ein Revival erleben – unbedingt glücklich macht er jedoch nicht.

Singen und tanzen mit Meryl Streep. Foto: 2008 Universal Studios

Wie viel besser eignet sich da die unkomplizierte Welt von "Mamma Mia" – eine griechische Insel, ein heißer Sommer, eine singende Meryl Streep und ganz viel Abba. Klingt nach einem wunderbaren Kurzausflug, wenn auch nur mental. Und ja, wir befinden uns zwar gerade nicht in der Weihnachtszeit, aber ganz ehrlich, wen kümmert das schon. Also schauen Sie sich "Tatsächlich Liebe" an, wenn es Sie beruhigt und mit wärmenden Gefühlen erfüllt.

Und warum nicht gleich zurück in der Zeit, rein in die Geschichten Jane Austens, die über die Jahre gleich mehrfach verfilmt wurden. Werden Elizabeth Bennet und Mr. Darcy zueinanderfinden, oder stehen ihnen Stolz und Vorurteil im Weg? Sorry für den schlechten Wortwitz, es sind harte Zeiten. Wen wird Emma verkuppeln, und wie ergeht es den Dashwood-Schwestern? Fragen, denen man sich in der Selbstisolation ungehemmt hingeben kann.

Und welche Filme machen Sie glücklich?

Welche Filme lassen Sie den Alltag kurz vergessen und geben Ihnen ein gutes Gefühl? Und was macht diese Filme für Sie so besonders? Von Selbstisolation zu Selbstisolation: Teilen Sie Ihre Filmtipps im Forum! (aan, 18.3.2020)