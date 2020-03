Amazon will 100.000 Mitarbeiter für Lager und Auslieferung in den USA einstellen. Foto: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Der Coronavirus zwingt Menschen dazu, mehr Zeit zuhause zu verbringen. Der Online-Handel profitiert davon und damit auch sein größter Vertreter: Der Versandhändler Amazon will deshalb 100.000 Mitarbeiter für Lager und Auslieferung in den USA einstellen, um den Anstieg der Online-Bestellungen wegen der Coronavirus-Epidemie zu bewältigen. "Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage, deswegen ist der Bedarf an Arbeitskräften für diese Jahreszeit beispiellos", begründet Amazons stellvertretender Betriebschef Dave Clark.

Lohnerhöhung

Das Unternehmen werde außerdem 350 Millionen Dollar (315,20 Millionen Euro) investieren, um die Stundenlöhne der Beschäftigten in den USA um zwei Dollar und in Europa um etwa zwei Euro zu erhöhen. US-Mitarbeiter erhalten derzeit einen Stundenlohn von 15 Dollar.

Verzögerte Lieferzeiten

Erst am Montag gab der US-Konzern bekannt, dass man einen deutlichen Kundenzuwachs in der letzten Zeit bemerkt habe. Man sei sich der eigenen, wichtigen Rolle bewusst und wolle sicherstellen, dass die Menschen "in diesen schwierigen Zeiten die Dinge bekommen, die sie brauchen". Kurzfristig seien jedoch die Lagerbestände einiger Produkte, speziell im Bereich der Haushaltswaren, ausgegangen. Daher sei vorerst mit verlängerten Lieferzeiten zu rechnen. (APA, red, 17.3.2020)