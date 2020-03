In dieser Galerie: 7 Bilder "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen" "Wolcen"

Action-RPG Wolcen startete mit einem riesigen Ansturm. Wenige Wochen später ist davon aber nicht mehr allzu viel übrig. Fast 90 Prozent der Spieler verabschiedeten sich innerhalb eines Monats. Mitte Februar waren es rund 130.000 Nutzer – aktuell sind es laut der Website steamdb rund 15.000 User. Auch auf Twitch hat das Interesse massiv nachgelassen, wie Gamestar.de berichtet. Hier sind es zumeist weniger als 1000 Zuschauer, die bei einem Kanal einschalten, auf dem Wolcen gespielt wird.

Qualitätssicherung im Fokus

Die französische Spieleschmiede hinter dem Action-RPG will nun einen Fokus auf Qualitätssicherung legen und in den kommenden Wochen bis Monaten Bugs bereinigen und das Balancing verbessern. In einem Blogeintrag stellen die Entwickler klar, dass die Arbeit am vierten Akt der Kampagne vorerst auf Eis gelegt wird und man die Fehler beseitigen möchte. Hierfür wird sogar eine externe Firma beauftragt. Ein eigenes QA-Team hatte die Spieleschmiede bislang nicht.

Wolcen Studio

Support wird aufgestockt

Neuen Content soll es abseits der Fehlerbereinigung aber trotzdem geben. Die Rede ist in dem Blogeintrag von neuen Gegnern und einer Überarbeitung des dritten Kapitels der Story. Diese soll mehr Vielfalt mit sich bringen. Zusätzlich verstärkt werden die Server-Kapazitäten und das Team rund um den Support und die Community. Beide sollen mit Personal aufgestockt werden, um vermehrt Feedback einzuholen und dieses in das Action-RPG einfließen zu lassen.

Starker Start mit vielen Bugs

Wolcen startete fulminant. 125.000 Nutzer hatte das Game in den ersten Tagen gleichzeitig. Zugleich wurden auch Bugs öffentlich, die das Erlebnis massiv trübten. Das Ergebnis war, dass die Wertungen ins Negative umschlugen. Zuvor hatten Spieler noch ein "besseres Diablo" gesehen und dieses mit positiven Wertungen eingedeckt. Wolcen war fünf Jahre lang in Entwicklung. Es ist für PC für 29,99 Euro erschienen. (red, 17.3.2020)