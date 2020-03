iOS 14 Code-Schnippsel bergen Details rund um die bevorstehenden iPhone Modelle, die das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus ersetzen sollen.

Die neuen iPhones sollen die 8er Versionen ersetzen. Foto: Giga

Dank iOS 14 Code-Schnippseln gelangten Details der bevorstehenden iPhone Modelle an die Öffentlichkeit. "9to5Mac" soll neue Hinweise auf eine größere Variante des iPhone 9 entdeckt haben.

Das neue iPhone 9 hat einen 4,7 Zoll LCD Bildschirm. Das iPhone 8 vertrieb Apple in einer 4,7 Zoll und in einer 5,5 Zoll Variante. Somit ist eine größere Version des iPhone 9 nicht unwahrscheinlich, da sie das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus ersetzen sollen.

Mit Touch ID

Beide sollen mit dem A13 Bionic Chip ausgestattet werden, der gleiche Prozessor, der auch im iPhone 11 und iPhone 11 Pro eingesetzt wurde. Das soll das iPhone 9 attraktiver für diejenigen machen, die derzeit noch ältere Modelle wie das iPhone 6 oder das iPhone 7 verwenden.

Apple baut wohl den gleichen Home-Button ein, den sie zuvor bei iPhone 7 und 8 verwendeten. Die Taptic-Engine des Home-Buttons simuliert Klicks, um Hardwarefehler zu minimieren. Da es sich um kostengünstigere Modelle handelt, setzt der Hersteller auf die Fingerabdruckerkennung Touch-ID statt der teuren Face ID-Kamera. Außerdem soll Apple Pay und Express Transit mit den neuen Modellen möglich sein. Auch lassen sich NFC-Tags im Hintergrund scannen. Das war bis jetzt nur mit dem iPhone XR, dem iPhone XS und dem iPhone 11, aber nicht mit dem iPhone 8 oder iPhone X möglich.

Die neuen Modelle könnten noch im Laufe des Frühjahrs erscheinen, wahrscheinlich mit oder kurz nach der Veröffentlichung von iOS 13.4. (emko, 17.03.2020)