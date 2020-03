Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Arsty

Gerade in diesen Zeiten, in denen wir die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, braucht es auch einmal eine Ablenkung. Und vielleicht machen Sie sogar gerade schon Pläne für zukünftige Reisen. Das Baltikum bietet sich vor allem wegen vieler skurriler Begebenheiten an – zumindest wenn es nach dem Quiz geht. Blaue Kühe, Bier aus dem Brunnen und der Kartoffelacker neben dem Rathaus – gibt es das in Estland, Lettland, Litauen, oder hat sich das Daniel Leitner nur ausgedacht?

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (ÖQV, 18.3.2020)