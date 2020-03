Das Coronavirus bringt die Krankenhäuser in der Lombardei an ihre Kapazitätsgrenzen

Links das originale Ventil, rechts sein 3D-Zwilling. Foto: Isinnova

Das Coronavirus bringt italienische Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen und drüber hinaus. Beatmungsgeräte und Intensivbetten sind rares Gut, um die schweren Verläufe von Covid-19 zu behandeln. Diese prekäre Phase drohte sich für das Krankenhaus in Brescia zu verschlimmern. Denn die Ventile der Beatmungsgeräte gingen zusehends kaputt, Ersatzteile waren aufgrund der hohen Nachfrage aber nur schwer erhältlich. Der Moment, in dem der 3D-Druck rettend einsprang, wie das "3D Printing Media Network" berichtet.

Ventile nachgebaut

Eine Journalistin aus der Region informierte das FabLab in Mailand vom Problem der benachbarten Stadt in der Lombardei. Das Fabrikationslabor ist eine offene Werkstatt, die Kunden an Anbieter moderner Technik vermittelt, so auch in diesem Fall. Denn das FabLab machte schließlich die 3D-Druck-Firma Isinnova in Brescia ausfindig, die daraufhin ins Krankenhaus eilte. Mit dem mitgebrachten 3D-Drucker konnten die Ventile nachgebaut und produziert werden. Am Montag sollen bereits zehn Patienten an Beatmungsgeräten mit den neuen Ventilen gehangen sein. Lonati, eine weitere 3D-Druck-Firma in Brescia, lieferte kurz darauf Ventile in höherer Qualität nach.

Rechtlicher Hintergrund

Wer sich nun fragt, wie der rechtliche Hintergrund dazu aussieht: Die Ventile unterliegen dem Copyrightschutz. In Notfällen wie in Brescia können Krankenhäuser jedoch die Bauplan-Datei anfordern.

Aber Vorsicht: Medizinprodukte können trotzdem nicht bedenkenlos kopiert werden. Denn gerade in diesem Bereich muss man darauf anpassen, dass das Material den medizinischen Anforderungen entspricht und keine negativen Auswirkungen hat. In Brescia wurden die nachgebauten Teile daher vor dem Einsatz am Krankenbett getestet, um die Sterilität sicherzustellen, wie "TPI" berichtet. Zudem wird ihre Funktion laufend überwacht. (red, 17.3.2020)