Seit 2019 gibt es neben Mr. Monopoly nun auch Ms. Monopoly. Foto: Hasbro

Brettspiel Monopoly wird am 19.3.2020 85 Jahre alt. Zeit, also einen Rückblick zu wagen. Erfunden wurde das Spiel von Charles Darrow. Der US-Amerikaner aus Philadelphia hatte die Idee für Monopoly bereits 1933. Zwei Jahre später kauften die Parker Brothers die Rechte daran. Der 19. März 1935 gilt als die Geburtsstunde des Spiels.

Verbot und Wiedereinführung

Bereits ein Jahr später gab es die erste deutschsprachige Version von Monopoly. Die teuersten Grundstücke trugen den Namen "Grunewald" und "Insel Schwanenwerder". Kurze Zeit später wird das Brettspiel von den Nationalsozialisten verboten. Erst 1953 ist Monopoly hierzulande wieder erhältlich – weiterhin mit fiktiven Namen.

Erste Version für Sehbehinderte

20 Jahre vergehen bis die erste Weltmeisterschaft stattfindet. Diese wird in New York ausgetragen. Zur gleichen Zeit erscheint das populäre Brettspiel auch für Sehbehinderte. 1990 macht man Monopoly mit einer Junior-Version massen tauglich. Diese richtet sich an Kinder unter acht Jahren und kommt mit vereinfachten Regeln. Im gleichen Jahr erscheinen auch die ersten Städte- und Regionalausgaben im deutschsprachigen Raum.

Bargeldlos bei "Monopoly" zahlen

2001 landet zudem der Euro in Monopoly. Rund sechs Jahre später gibt es dann die erste Version ganz ohne Bargeld. Gezahlt wird mit einem Kreditkarten-Lesegerät. Ein Jahr später erscheint dann auch eine iPhone-Version von Monopoly. 2017 werden die Lieblingsfiguren gekürt. Fortan sind in der Classic-Version enthalten: Auto, Hund, Zylinder, Schiff und eine Katze. Neu dabei sind T-Rex, eine Gummiente und ein Pinguin.

Ms. Monopoly tritt in Erscheinung

2019 erhält Mr. Monopoly erstmals eine Stimme. Die Edition Voice Banking verleiht dem Brettspiel ein zusätzliches Spielelement. Im gleichen Jahr gibt es auch die erste Version mit einer weiblichen Protagonistin namens Ms. Monopoly. Heuer ist mit Monopoly Speed auch eine Ausgabe erschienen, die in weniger als zehn Minuten gespielt werden kann. Weitere Editionen dürften in der nächsten Zeit folgen.

NASA besitzt eigene Version

Hasbro hat zu dem Brettspiel noch einige weitere Kuriositäten veröffentlicht. Die längste Partie dauerte insgesamt 70 Stunden. Die teuerste Ausgabe von Monopoly kostete zwei Millionen Dollar – es wurde von einem Juwelier aus San Francisco entwickelt. Das Originalspiel kostete übrigens 1935 nur zwei Dollar. Die NASA besitzt zudem eine Sonderanfertigung, die im Weltraum gespielt werden kann. Monopoly soll laut Hasbro bereits in einem U-Boot, Aufzug, Badewanne und in einem Feuerwehrauto gespielt worden sein.

Über eine Milliarde Menschen erreicht

Monopoly ist in insgesamt 114 Ländern in 47 Sprachen erhältlich. Über 300 Milliarden Spielwährung werden jedes Jahr gedruckt – das ist mehr als die US-Notenbank herstellt. Zudem werden Jahr für Jahr 500 Millionen Häuser und 180 Hotels für das Brettspiel produziert. Über eine Milliarde Menschen haben das Spiel bereits einmal genutzt. (dk, 17.3.2020)