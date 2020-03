Chip kann neun Pixel in einen kombinieren und könnte mit einem Xiaomi-Handy Premiere feiern

Der Nachfolger der S20 Ultra-Kamera stockt auf 150 Megapixel auf. Foto: DER STANDARD/Proschofsky

Die Auflösungsjagd bei Kamerasensoren für Handys ist wieder in vollem Gange. Samsung ist offenbar dabei, einen neuen Chip zu entwickeln, der mit stolzen 150 Megapixel operiert, berichtet Sammobile aus der Gerüchteküche.

Zum Einsatz kommen soll dabei wieder die "Nonacell"-Technologie, die schon beim Isocell Bright HM1-Sensor verwendet wurde. Dieser steckt in der Hauptkamera von Samsungs aktuellem Flaggschiff, dem Galaxy S20 Ultra. Der neue Sensor soll in der Lage sein, per Binning neun Pixel zusammen zu fassen. Fertige Fotos würden auf eine Auflösung von 16 Megapixel kommen.

Premiere gegen Jahresende erwartet

Der Konzern soll auch an einer Variante für den Eigenbedarf basteln, es ist aber unklar, ob er sich schon im nächsten Galaxy Note finden wird, das üblicherweise im Spätsommer vorgestellt wird. Premiere dürfte der Chip eher gegen Jahresende in einem neuen Highend-Smartphone von Xiaomi feiern. 2021 sollen andere chinesische Hersteller folgen, genannt werden etwa Vivo und Oppo. (red, 17.3.2020)