Coronavirus

Gesamte Vorarlberger Arlbergregion unter Quarantäne – Offenbar dritte Ärztin am Wiener AKH infiziert

Covid-19-Patientin starb in Heimquarantäne in Wien. Die EU schließt ab Dienstagmittag ihre Außengrenzen. Am Flughafen Wien steht der Regulärbetrieb vor der Schließung