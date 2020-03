Ö1 startet den "Corona Podcast". Foto: standard, hendrich

Wien – In jeweils rund 15-minütigen Folgen bietet der ORF-Radiosender Ö1 ab Dienstag online Informationen zum Coronavirus. In der ersten Ausgabe des "Ö1 Corona Podcast" kommt die Virologin Monika Redlberger-Fritz von der Medizinischen Universität Wien zu Wort, heißt es seitens des ORF. Hörer können sich an dem Format beteiligen, indem sie Fragen an die Experten an die Ö1-Wissenschaftsredaktion senden. (APA, 17.3.2010)