Gesamte Vorarlberger Arlbergregion unter Quarantäne

AKH Wien nach Bestätigung von zwei infizierten Ärzten und möglichem dritten Fall: "Spitalsbetrieb läuft". Covid-19-Patientin starb in Heimquarantäne in Wien. EU schließt Außengrenzen. Regulärbetrieb am Flughafen Wien vor der Schließung