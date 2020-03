Das US-Studio reagiert auf die Krise und bietet Filme wie "The Invisible Man" und "Emma" online an

Elisabeth Moss in "The Invisible Man". Foto: UPI

Der NBCUniversal-Chef Jeff Shell hat in den USA bekannt gegeben, einzelne Kinofilme ab sofort auch "on demand" zur Verfügung zu stellen. Das Studio reagiert damit auf die durch das Coronavirus ausgelösten internationalen Kinoschließungen und passt seine Verwertungskette entsprechend an. Vorerst betrifft das die Filme The Invisble Man, The Hunt und Emma, die ab Freitag zum Preis von 19,99 US-Dollar pro 48-stündige Miete über Videostreamingdienste angeboten werden.

32 nationale Kinomärkte geschlossen

Ebenfalls will Universal den offiziell am 23. April in US-Kinos startenden Animationsfilm Trolls 2 – Trolls World Tour online verfügbar machen. Aufgrund des Corona-Virus sind mittlerweile Kinos 32 internationale Verwertungsmärkte vollständig geschlossen, weitere 15 Gebieten teilweise. Auch große Kinoketten in Großbritannien haben am Dienstag reagiert und bis auf Weiteres zugesperrt.



Nach US-Medienberichten will Universal diese Strategie auch in anderen Teilen der Welt umsetzen. Insider sagen, dass dies keine pauschale Richtlinie für den gesamten 2020-Kalender des Studios ist und dass die Entscheidungen hinsichtlich anderer Titel sowie der Dauer der Richtlinie noch nicht getroffen wurden. Noch ist unklar, ob das Studio diese Strategie auch auf dem deutschsprachigen Markt einschlägt. (kam, 17. 3. 2020)