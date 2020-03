Wiener Zeitung "Yeni Vatan Gazetesi" mit Infos für nicht Deutsch sprechende Türken in Österreich

Foto: Yeni Vatan

Die österreichischen Zeitung "Yeni Vatan Gazetesi" ("Neue Heimat Zeitung", Anm.) bringt eine Sonderausgabe zum Coronavirus heraus. Da in Österreich mehr als 300.000 Menschen aus der Türkei leben, die nicht alle der deutschen Sprache mächtig sind, ist es wichtig, die aktuellsten Informationen in türkischer Sprache zu bringen, erklärte die Zeitung in einer Aussendung.

Zudem soll die Ausgabe auch im PDF-Format per WhatsApp an die Leser verteilt werden, hieß es. Die Zeitung "Yeni Vatan Gazetesi" wurde im Jahre 1999 gegründet und ist nach eigenen Angaben eine säkulare, verfassungspatriotische, österreichische Zeitung. (APA, 17.3.2020)