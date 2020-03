Ja, die Lage ist sehr ungemütlich – aber zum Glück versorgen uns findige Werber immer noch mit guten Ideen, die auch in Zeiten wie diesen der Aufheiterung dienen. Die Leute haben wirklich ein Händchen für den richtigen Zeitpunkt. Chapeau!

Dieser Tage arbeiten zahlreiche Menschen von Zuhause aus. Foto: APA/BARBARA GINDL

Die sieben besten Tipps "für effektives Arbeiten in der Luft" etwa, Untertitel: "So gestalten Sie Ihren Flug sinnvoll." Die Ratschläge reichen von Netzwerken am Boden ("In der Business-Lounge Kontakte aufbauen und nutzen") über Netzwerken vor dem Start ("Kurz mit dem Sitznachbarn Smalltalk halten und gucken, ob hier vielleicht jemand Interessantes dabei ist") übers Arbeiten im Flugmodus und "am besten mit Kopfhörern". Zum Schluss gibt es ein "Feierabend-Bier im Belohnungsmodus", denn das "ist wichtig für die Motivation". Aber wie!

Wobei, man muss schon auch sagen: Gerade hat uns auch wirklich trendige Post erreicht, aber die jetzt echt zum richtigen Zeitpunkt. Die Einladung von Magazinkollegen zum Shoppen von Zeugs, das man dringend fürs Homeoffice braucht: "bezaubernde" kleine Tischleuchten um 151 Euro etwa oder den "Lederimitat"-Sitzball (219,90 Euro). Wie genau ein Buch über den Porsche 904 (149,90 Euro) ins Homeoffice-Sortiment passt, erschließt sich uns zwar nicht ganz. Macht sich aber vielleicht als Zweitbuch ganz gut daheim, im Office.

Danke für die Tipps, wir arbeiten motiviert weiter. Auf dem Boden. (Renate Graber, 17.3.2020)