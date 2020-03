Kardinal Christoph Schönborn wird angesichts der Corona-Krise von nun an täglich eine Live-Messe im Internet abhalten. Die Frühmesse des Kardinals und seiner kleinen Hausgemeinschaft in der Andreaskapelle, der Hauskapelle des Wiener Erzbischofs, wird von nun an täglich um 8 Uhr live übertragen, teilte die Erzdiözese am Dienstag in einer Aussendung mit.

Den Livestream dazu findet man auf https://www.erzdioezese-wien.at/morgenmesselive und auf dem Youtube Channel der Erzdiözese Wien , hieß es. "Die moderne Technik macht es möglich, dass die Messe, die ich in der erzbischöflichen Kapelle feiere, jetzt übertragen wird. So können viele gläubige Frauen und Männer an der Messfeier teilnehmen", wurde Schönborn zitiert. (APA, 17.3. 2020)