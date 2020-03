Steigt ins Auto und fährt drauflos: Catherine Deneuve als einstige Schönheitskönigin in "Madame empfiehlt sich" – Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Wild Side Film

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Alltag – richtig bevorraten Irrationale Hamsterkäufe sorgen in Zeiten von Corona für Schlagzeilen. Wie macht man es richtig? Bis 19.00 ORF 2

20.15 ROADMOVIE

Madame empfiehlt sich (Elle s’en va, F 2013, Emmanuelle Bercot) Die einstige Schönheitskönigin Bettie (Catherine Deneuve) betreibt ein Restaurant in einem kleinen bretonischen Küstenort. Vom Liebhaber verlassen, von der Mutter gekränkt, steigt sie in ein Auto und fährt los. Emmanuelle Bercots Roadmovie ist eine Hommage an eine große Schauspielerin. Bis 22.05, Arte

20.15 MYSTERY-SERIE

Freud (3–5) (A 2020, Marvin Kren) Robert Finster als junger Sigmund Freud, der im dekadenten Wien immer mehr in die Rolle des Detektivs schlüpft. Die Teile drei bis fünf von Marvis Krens ORF-Netflix-Produktion hintereinander. Bis 23.05, ORF 1

20.15 COP-THRILLER

16 Blocks (USA/D 2006, Richard Donner) Der abgehalfterte Cop Jack Mosley (Bruce Willis) soll einen Zeugen aus dem Gefängnis in ein 16 Straßenblocks entferntes Gerichtsgebäude bringen. Der vermeintliche Routinejob wächst sich zum Überlebenskampf aus. Action auf den Straßen New Yorks, von Richard Donner grundsolide in Szene gesetzt. Bis 22.20, Kabel eins

22.05 DOKUMENTATION

Margaret Atwood – Aus Worten entsteht Macht Mit dem Roman Der Report der Magd wurde die kanadische Autorin 1985 berühmt. Seitdem wird sie für präzise Beobachtungen und feinen Humor gerühmt. Peter Raymont und Nancy Lang haben die 80-Jährige ein Jahr lang für ihr Filmporträt begleitet und dabei auch Freunde und Wegbegleiter interviewt. Bis 23.00, Arte

22.20 KOMÖDIE

Election (USA 1999, Alexander Payne) Eine ehrgeizige Schülerin (Reese Witherspoon) und ein genervter Lehrer (Matthew Broderick) geraten aneinander. Treffsichere Satire von Alexander Payne. Bis 0.20, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Corona – Europa im Ausnahmezustand Während Italien, Spanien und Belgien auf rigorose Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie setzen, haben Länder wie Großbritannien und Russland das öffentliche Leben noch kaum eingeschränkt. ORF-Korrespondenten aus sechs Ländern berichten, wie sich ihr persönlicher Alltag und das Leben in ihrem Land geändert hat. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Weltjournal +: Langes Leben – Die Weisheit des hohen Alters Was braucht es, um im hohen Alter auf ein geglücktes Leben blicken zu können? In der Dokumentation der amerikanischen Filmemacherin Sky Bergmann kommen 40 Menschen zwischen 75 und 100 Jahren zu Wort, die ihren Erfahrungsschatz teilen. Bis 23.50, ORF 2