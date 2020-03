Präsentation am 18. März ab 17 Uhr zur Konsole mit Chefentwickler Mark Cerny

Sony enthüllt morgen erste Details zur PS5. DER STANDARD wird zeitnah berichten. Foto: Sony

Am 18. März um 17 Uhr österreichischer Zeit gibt es endlich mehr Infos zur PS5. Seit Monaten warten Fans auf Details zur anstehenden Konsole, morgen gibt es einen "tiefen Einblick in die Systemarchitektur". Zudem soll verraten werden, was die PS5 für die "Zukunft der Spiele" bedeute. Chefentwickler Mark Cerny wird für die Präsentation verantwortlich sein. Diese findet wohl als Stream auf dem Playstation Blog statt.

Microsoft bislang sehr transparent

Details blieb Sony bislang zu seiner Konsole schuldig. Microsoft war da deutlich redseliger. Erst gestern wurden die gesamten technischen Details zu der Xbox Series X verraten. Es ist allerdings abzusehen, dass auch Sony einiges in Petto hat. Beide Spielgeräte eint, dass AMD als Hersteller zum Einsatz kommt und eine SSD verbaut ist. Wie viel die PS5 und Xbox Series X kosten, ist unterdessen unbekannt.

Man darf also gespannt sein, was Sony am morgigen Mittwoch zur PS5 enthüllt. DER STANDARD wird zeitnah berichten. (red, 17.3.2020)