Selbstporträt von der letzten Bikerunde vor Corona. Ich freu mich auf das erste Bild nach dem Virus! Foto: Steffen Arora

Innsbruck – Vorweg zur rechtlichen Situation: All jenen, die nicht in Tirol oder den Quarantänegebieten am Arlberg oder Heiligenblut leben, ist eine kleine Radlrunde zu Erholungszwecken theoretisch noch erlaubt. Hier in Tirol, wo ich derzeit festsitze, ist jede Form des Mountainbikesports derzeit untersagt. Die Behörden tun das nicht aus Spaß oder Boshaftigkeit. Aber jede Verletzung, jeder Patient zusätzlich ist derzeit so nötig wie ein Puncture. Also, haltet euch bitte daran und lasst eure Bikes stehen.

Die Coastal Crew vor gut zehn Jahren. Norbs, bevor er von den Rampage-Judges beraubt wurde. Die Viererbande lange vor der Trennung. Ein Video, das mir heute noch Gänsehaut verschafft. 1crazyjew

Selbst in jenen Gebieten, in denen Radfahren theoretisch noch möglich ist, sollte man es tunlichst vermeiden, ein Verletzungsrisiko einzugehen. Was die Damen und Herren in den Spitälern derzeit leisten oder bald werden leisten müssen, ist übermenschlich. Und das Geringste, das wir tun können, um diese Heldinnen und Helden zu unterstützen, ist, auf unser Hobby zu verzichten.

Der Meister in Höchstform. Brandon Semenuks unfassbarer Ritt über einen noch unfassbareren Trail. Ein Gesamtkunstwerk, wenn ihr mich fragt. Outside TV

Niemand versteht besser, wie schwer das ist, als ich. Am Montag, als in Tirol noch nicht ganz klar war, wie die Ausgangssperren – die keiner so nennen will – nun wirklich umzusetzen sind, habe ich meine letzte Runde auf dem Trail hinterm Haus gedreht. Ich habe mich auf den Uphill konzentriert, bergab fuhr ich nur die ganz leichten Passagen. Alles, was nur ein bisschen Risiko barg, ließ ich aus, hab das Rad geschoben. Es war trotzdem schön. Eine Stunde draußen, im Wald, das kann einem Energie für Tage in häuslicher Isolation geben.

Matt Miles ist für mich einer der stylishsten Rider überhaupt. Und dieses Video schau ich mir immer an, bevor ich in einem Bikepark fahren gehe. Leider, so musste ich feststellen, ist der Lerneffekt allein vom Videoschauen überschaubar ... Die Sequenz ab 1:55 ist mein Favorit! silviafilmsss

Doch das ist nun vorbei. Wir hier in Tirol haben uns auf eine lange Zeit daheim eingestellt. Ihr im Rest des Landes sicher auch schon. Das einzig Positive an der Situation ist, dass wir uns gegenseitig helfen können, sie halbwegs gut zu überstehen. Daher an dieser Stelle meine Bitte an alle Tretlager-Leserinnen und -Leser: Postet im Forum unter diesem Beitrag Links zu euren liebsten Bike-Videos. Helfen wir einander, uns die Zeit zu vertreiben. Steigern wir die Vorfreude auf den Moment nach dem Virus. Denn der wird kommen, und dann gibt es kein Halten mehr!

Whistler ist für uns Biker so was wie Jerusalem für Gläubige. Warum? Nun, das zeigt dieses Video sehr gut, wie ich finde. Wer schon mal die A-Line rocken konnte, weiß, wie unfassbar talentiert der junge Mann in dem Video fährt. Ich durfte ihn mal live erleben in Kanada. Der Gap, den er damals gesprungen ist, war einer der gewaltigsten Sprünge, die ich je live gesehen habe. GoldsteinProductions

Ich darf den Anfang machen und spicke diesen Tretlager-Beitrag mit meinen Lieblingsvideos. Wenn sie euch nicht gefallen, auch gut. Aber eine Bitte, lasst uns das Forum unter diesem Beitrag positiv halten. Wer meint, mir sagen zu müssen, was für ein Idiot ich sei oder wie doof er diese Kolumne findet, bitte schickt mir eine E-Mail (Vorname.Nachname@derStandard.at). Aber hier, unter diesem Artikel, sind nur positive Beiträge erwünscht.

Was wäre eine Mountainbike-Video-Liste ohne THE CHAINSAW? In loving memory of the one and only Stevie Smith. Er hätte dieses Virus ungespitzt in den Boden gerammt! Und Gee ist sowieso eine coole Socke. Florettarowan

Und keine Angst, ich werde auch in den kommenden Wochen das Tretlager schreiben. Nächsten Dienstag werden wir euch die besten Fitnessübungen für Biker zeigen, die man in Quarantäne machen kann, damit der verspätete Saisonstart dann problemlos gelingt. Danach wird es ein Tutorial für das ideale Bikeservice geben, um auch die Gerätschaften startklar zu halten. Und bald, ganz bald werden wir alle wieder frei sein und über dieses verdammte Virus lachen. Denn eines ist klar: Wir sind schneller und stärker als Corona! Passt auf euch auf, bleibt guter Dinge und helft einander, wo immer ihr nur könnt. Ride on! (Steffen Arora, 19.3.2020)