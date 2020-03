Man bekenne sich klar zum Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei, hieß es nach der Videokonferenz mit Erdoğan, Macron und Johnson am Dienstag

Man dürfe auch die auf Eis gelegten Gespräche über eine Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei "nicht aus den Augen verlieren", sagte Angela Merkel am Dienstag. Foto: John MacDougall/Pool Photo via AP

Berlin – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei dem Syrien-Gipfel mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu einer Aufstockung der EU-Mittel für die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei bereit erklärt.

Bei der Videokonferenz, an der auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson teilnahmen, habe man sich klar zu dem Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei bekannt, sagte Merkel am Dienstag nach den Gesprächen in Berlin. Man dürfe auch die auf Eis gelegten Gespräche über eine Ausweitung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei "nicht aus den Augen verlieren".

Vereinbarung aus 2016

Die Türkei hat mehr als 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Der Flüchtlingspakt von EU und Türkei von 2016 sieht vor, dass Ankara gegen illegale Migration vorgeht. Im Gegenzug soll die EU die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei mit sechs Milliarden Euro finanzieren. Der EU-Kommission zufolge sind bisher 4,7 Milliarden vertraglich vergeben und 3,2 Milliarden ausbezahlt.

Erdoğan hatte sich vergangene Woche bereits in Brüssel mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel getroffen. Anlass war seine Entscheidung, Menschen nicht mehr von der Einreise in die EU abzuhalten. Daraufhin kamen Tausende an die Grenze zu Griechenland, wo noch immer viele ausharren. Griechenland drängt die sie immer wieder mit dem Einsatz von Tränengas zurück. (APA, red, 17.3.2020)