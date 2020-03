Nutzeransturm und verärgerte Schüler bereiten dem Hersteller derzeit Probleme, aber offenbar auch Massen an gefälschten Bewertungen

Zoom gibt es für verschiedenste Geräte. Grafik: Zoom

Eine Videochat-App die so unkompliziert und zuverlässig wie keine andere ist: Mit diesem Versprechen hat Zoom im vergangenen Jahr einen rasanten Aufstieg hingelegt. Angesichts des durch den Coronavirus verursachten Booms für Videokonferenzen sollte man also eigentlich meinen, dass Zoom optimal positioniert ist, um von der aktuellen Situation zu profitieren. Doch derzeit zeichnet sich ein anderes Bild.

Absturz

Die Bewertung von Zoom im Google Play Store sind in den vergangenen Tagen ins Bodenlose abgestürzt, wie Android Police aufgefallen ist. Stand diese vor einigen Monaten noch bei 4,4 von 5 möglichen Punkten, sind sie nun bei 2,4 angekommen. Verantwortlich dafür dürften eine Reihe unterschiedlicher Faktoren sein, wie ein Blick auf die Kommentare zeigt. Und nur für einen Teil davon ist der Hersteller selbst verantwortlich.

Überforderung

Ein Problempunkt: Zoom ist derzeit ganz augenscheinlich mit dem Ansturm neuer User überfordert. Zum Teil bekommen Nutzer gar keine Verbindung, andere wiederum klagen über eine schlechte Verbindungsqualität und -abrisse. Doch während das sicher zum Teil mit der Überlastung der Infrastruktur des Unternehmens zu tun hat, könnte ein anderer Teil schlicht auch auf lokale Netzwerkprobleme bei den Usern zurückzuführen sein.

Was aber ebenfalls auffällt: Sehr viele 1-Stern-Bewertungen kommen von Schülern und Studenten, die schlicht verärgert sind, dass sie sich angesichts der Schließung von Schulen und Universitäten nun mit Videokonferenzen herumschlagen müssen. Zoom bekommt also auch den generellen Frust über die aktuelle Situation ab.

Manipulation

Android Police wirft aber noch eine andere Theorie auf: Nämlich, dass hier Mitbewerber gezielt versuchen einen Konkurrenten mit gefälschten Bewertungen schlecht zu machen. Und tatsächlich gibt es auch hierfür Hinweise: Wurden doch in den vergangenen Stunden von Google bereits mehr als 20.000 Reviews (und damit fast ein Fünftel aller Bewertungen) gelöscht. Zuvor lag die Bewertung gar bei 2,0. Dazu kommt noch, dass die Bewertung in Apples App Store mit 4,6 wesentlich höher ist.

Marktanteile werden verteilt

Trotzdem zeigt sich an der Situation auch, wie herausfordernd die Situation gerade für alle Anbieter von Video-Chat-Software ist. Gerade für kleinere Unternehmen ist es deutlich schwieriger mit der raschen Zunahme von Nutzern umzugehen, aber selbst Microsoft hatte bei seinem Zusammenarbeits-Tool Teams in den vergangenen Tagen immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Gleichzeitig werden in der aktuellen Situation wohl gerade die Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Wer jetzt einen Fehler macht, könnte damit dem eigenen Geschäft langfristig Schaden zufügen. (apo, 18.03.2020)