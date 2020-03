"The Bold Type" kommt daher wie das "Sex and the City" für Millennials. Im Mittelpunkt stehen drei aufstrebende junge New Yorkerinnen, die bei dem Frauenmagazin "Scarlet" arbeiten. Jane (Katie Stevens) als Redakteurin, Sutton (Meghann Fahy) im Bereich Mode und Kat (Aisha Dee) als Head of Social Media. Die Serie thematisiert ihren Berufsalltag, ihre Liebesbeziehungen und bringt darin verwoben auch eine ganze Reihe gesellschaftspolitischer Probleme zur Sprache. Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt, soziale Ungerechtigkeit, Hürden für gleichgeschlechtliche Paare und Missbrauch im Job sind nur einige davon. Trotzdem geht der Serie ihre Leichtigkeit nicht verloren. Modefans bringen nicht nur die stylishen Outfits der Protagonistinnen ins Schwärmen. Auch durch die Einblicke in die Modewelt, die die Serie bietet, kommen sie auf ihre Kosten. ("The Bold Type", Idee: Sarah Watson, USA 2017 bis heute, zu sehen auf Amazon Prime)