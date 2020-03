Ab sofort kann man bei "COD: Warzone" ganz alleine kämpfen. Foto: "Call of Duty: Warzone"

Call of Duty: Warzone hat ab sofort einen Solo-Modus. Beschert wurde dieser durch das Playlist-Update. Im Menü findet sich neben den zwei Modi Plunder und Battle-Royale nun auch Battle Royale Solos. Gekämpft wird also allein gegen 149 andere Spieler und das Gas, das sich immer mehr ausbreitet und den Spielbereich so massiv verkleinert.

Call of Duty

Sechs Millionen Spieler am ersten Tag

Call of Duty: Warzone hat einen fulminanten Start hingelegt. Sechs Millionen Spieler nutzten das Game innerhalb der ersten 24 Stunden. Dieser Ansturm wurde sogar bei einem wichtigen Internet-Knotenpunkt wahrgenommen. Der Shooter profitiert wohl auch von der Corona-Krise, durch die Millionen Menschen daheimbleiben. (red, 18.3.2020)