Menschenleere Straßen in Klagenfurt: Die Kärntner Landesregierung wird Pressekonferenzen künftig per Video übertragen. FOTO: APA/PETER LINDNER

Klagenfurt – Die Kärntner Landesregierung hat entschieden, Pressekonferenzen in der bisher üblichen Form zu sistieren. Statt dessen werden sie per Video übertragen. Dies erfolge zum Schutz sowohl der Journalisten als auch der Bediensteten im Amt der Kärntner Landesregierung, sagte der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Mittwoch gegenüber der APA.

Technische Details werden im Lauf des Tages bekanntgegeben, etwa wie TV- und Radiostationen zum Signal kommen. Als zusätzliche Informationsquelle gibt es seit Dienstag auf der Homepage des Landes einen Corona-News-Flash mit aktuellsten Kurz-Informationen aus allen Bereichen. Die Presseaussendungen gibt es weiterhin in gewohnter Form.

In Kärnten gab es bis Mittwoch in der Früh 29 bestätigte Infektionsfälle, seit Dienstagnachmittag sind vier Fälle dazugekommen. Das nächste Update gibt es wie jeden Tag um 15.30 Uhr. (APA, 18.3.2020)