Nach der gesundheitlichen Bedrohung durch das Coronavirus droht nun eine Rezession. Was das für uns bedeutet und welche Wege aus dieser Krise führen

Während Staaten weltweit gegen das Coronavirus und die Überlastung der Gesundheitssysteme ankämpfen, wächst die Angst vor einem massiven Wirtschaftseinbruch. Österreichs Regierung spricht von der "größten Krise seit dem zweiten Weltkrieg" und will 38 Milliarden Euro an Hilfen bereitstellen. Was das für Firmen und Arbeitnehmer bedeutet und wie der Weg aus dieser Krise aussehen könnte, erklärt Andreas Schnauder vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 18.3.2020)

Der Ausfall von Produktionen stellt alle Länder vor massive Herausforderungen. Die betroffenen Unternehmen und Arbeitnehmer gilt es nun aufzufangen. Foto: EPIDEMIC & PLAGUE