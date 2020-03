Covid-19

Regierung kündigt 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket an – Weiterer Todesfall in Melk

Die Regierung will Arbeitsplätze retten und Firmenpleiten verhindern, "koste es, was es wolle", sagt Vizekanzler Kogler. 15 Milliarden Euro werden direkt ausbezahlt, neun Milliarden gibt es an Garantien, zehn Milliarden an Steuerstundungen