Heute Abend (19 Uhr) wird Voodoo Jürgens seinen Charme via FM4 Home Session versprühen. Foto: imago images/Carsten Thesing

Theater

Die Münchner Kammerspiele eröffnen zusätzlich zu ihren drei Stammspielstätten in der Maximilianstraße nun die Kammer 4, den digitalen Raum. Beginnend mit Mittwoch, 18 Uhr wird jeweils eine Inszenierung 24 Stunden lang auf der Webseite muenchner-kammerspiele.de online abrufbar sein. Den Start macht heute Toshiki Okadas schräge Körpersprachenperformance No Sex. Am Donnerstag folgt die außergewöhnliche Drei Schwestern-Inszenierung von Susanne Kennedy, in der das Heim der Möchtegern-Urbanistinnen umflutet von Videoflächen scheinbar durchs Weltall schießt. (afze)

Musik



Nachdem der Radiosender FM4 Anfang der Woche seinen Slogan in "Stay at Home, Baby. But you are not alone" geändert hat, finden seitdem allabendlich FM4 Stay At Home Sessions statt. Den Anfang machten die diesjährigen FM4-Award-Gewinner Anger, am Dienstag folgte der Soul-Pop-Sänger Lou Asril, und heute Abend (19 Uhr) wird Voodoo Jürgens seinen Charme versprühen. Donnerstags spielen Avec (19 Uhr) und am Samstag Kreiml & Samurai (20 Uhr). Alles natürlich auch online gesammelt nachzuhören. (kr)

Film

Nicht auf tolle Kurzfilme verzichten müssen, nur weil die Festivals gerade nicht stattfinden können? Das My Darling Quarantine Short Film Festival verschafft Abhilfe. Jede Woche, von Montag bis Sonntag, präsentiert das Festival ein Programm mit sieben Kurzfilmen, wobei das Publikum für seinen Lieblingskurzfilm der Woche abstimmen kann. Programmgestalter aus Cannes, Venedig, Locarno, Berlin, aber auch Wiens internationales Kurzfilmfestival Vienna Shorts steuern Sehenswertes bei. Auf talkingshorts.com (abs)