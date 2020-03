Apple hat ein neues Macbook Air im Angebot. Grafik: Apple

Seit Jahren fluchen Apple-Nutzer über die Tastaturen von Macbooks, ebenso lange hat der Hardwarehersteller diese Rufe ignoriert. Vor einigen kam dann aber die Kehrtwende und die Rückkehr zu klassischen "Scissor Switch"-Tasten. Dies allerdings zunächst nur für ein Gerät – das 16-Zoll-Macbook-Pro. Nun folgt der nächste Streich.



Updates

Apple hat eine neue Generation seines Macbook Airs vorgestellt. Wichtigste Neuerung ist dabei der erwähnte Abgang vom vielkritisierten Butterfly-Mechanismus für die Tastatur. Ansonsten betreibt der Hardwarehersteller vor allem Modellpflege. So wurde der Prozessor aktualisiert, es gibt nun also Chips der zehnten Core-Generation von Intel. Die Palette reicht dabei von einem Core i3 (Dual Core mit 1,1 GHz) bis zu einem Core i7 (Quad Core mit 1,2 GHz), der per Turbo Boost kurzfristig auf 3,8 GHz hochgejagt werden kann. Damit soll das neue Macbook Air bis zu doppelt so flott wie sein Vorgänger sein.

Ein Highlight ist fraglos die neue Tastatur. Foto: Apple

Auch die Grafikleistung soll laut Apple dank des Intel-Iris-Plus-Chips um bis zu 80 Prozent flotter sein. Wie immer sei darauf verwiesen, dass es sich bei solchen Angaben um Optimalwerte handelt, im Schnitt wird der Unterschied wohl deutlich geringer sein. Und natürlich hängt das auch stark vom gewählten Modell ab.

Speicherplatz

Im Vergleich zum älteren Modell wurde auch der lokale Speicherplatz verdoppelt, das Einsteigermodell hat nun 256 GB. Wer mehr Platz braucht, kann aber beim Bestellvorgang bis zu 2 TB konfigurieren. Als weitere Highlights verweist Apple auf verbesserte Mikrofone und Lautsprecher. Wie gewohnt gibt es ein 13-Zoll-Retina-Display mit True Tone.

Verfügbarkeit

Das neue Macbook Air ist umgehend ab 1.199 Euro über den Apple Store verfügbar. Wer die Maximalausstattung wählt, muss dann schon 2.579 Euro berappen. (apo, 18.3.2020)