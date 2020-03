Mit der steigenden Ausbreitung des Coronavirus bieten immer mehr Unternehmen Nutzern Tools an, um sich zu informieren. Auch Microsoft hat sich der Liste angeschlossen – und hat ein Live Dashboard gestartet, das die Verbreitung von Covid-19 beobachten lässt. Das Unternehmen gibt an, die Daten von glaubwürdigen Quellen wie der Weltgesundheitsorganisation zu sammeln. Auch können Informationen über einzelne Länder eingeholt werden.

Foto: screenshot

Es gibt bereits zahlreiche Tracker, die die Ausbreitung der Pandemie zeigen. Besonders an jenem von Microsoft ist laut "The Next Web" aber, dass er besonders für mobile Geräte geeignet sei. Andere Angebote, etwa jenes der John Hopkins Universität, seien zwar sehr informativ, den Überblick am Handy zu behalten sei aber kaum möglich. (red, 18.3.2020)