Wien – Einen Coronafall gibt es nun auch beim österreichischen Privatfernsehsender Puls 4. Der Fall eines Mitarbeiters sei am Mittwoch persönlich bestätigt worden, heißt es in einer Stellungnahme von Puls 4 gegenüber dem STANDARD. Man stehe mit ihm in Kontakt und wünsche einen guten Genesungsverlauf.

Der betroffene Mitarbeiter sei über eine Woche nicht nicht im Haus tätig gewesen, so Puls 4 weiter. Man habe "alle möglichen Infektionswege nachvollzogen und alle MitarbeiterInnen mit direktem Kontakt befinden sich bereits im Homeoffice".

Die Gesundheit der Puls-4-MitarbeiterInnen habe "höchste Priorität". Daher treffen man Maßnahmen wie "räumliche Trennungen und Diensträder in den Teams, die im Sendebetrieb und den Redaktionen tätig sind, Fiebermessungen am Eingang, hohe Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, alle Interviews werden per Skype geführt". (red, 18.3.2020)