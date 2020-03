Das Team der Taskforce Nørrebro ist "Auf der Spur des Geldes", 21.05 Uhr, Arte. Foto: Arte / Trier Moerk

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf dem Kinderspeck – Wie Schüler in Finnland spielend schlank werden In Deutschland wie in Frankreich ist etwa jedes sechste Kind zu dick. Falsche Ernährung und zu wenig Bewegung können im Alter schlimme Folgen haben: Bei Übergewicht drohen Diabetes oder Herzinfarkt. Eine finnische Schule macht vor, wie innovative Konzepte den Nachwuchs von Anfang an schützen können. Bis 20.15, ORF 2

20.15 DARÜBER REDEN

Talk 1 Spezial: Gemeinsam durch die Corona -Krise Wie stemmen wir jetzt den Alltag? Wie können wir uns gegenseitig helfen? Bei Lisa Gadenstätter sind maximal zwei Gäste gleichzeitig im Studio, die einander abwechseln. Fragen und Erzählungen werden per Skype, Whatsapp und Selfievideos ins Studio geschaltet. Bis 21.35, ORF 1

20.15 DISKUSSION

Politik live Chefredakteurin Ingrid Thurnher diskutiert mit Gästen über die aktuellen Ereignisse. 21.05 "Dem Coronavirus auf der Spur" ist anschließend Treffpunkt Medizin. Bis 21.55, ORF 3

20.15 MAGAZIN

PM Wissen Wasserstoff gilt als vielversprechender Brennstoff für die Zukunft. Die dringend notwendige Energiewende lässt sich mit batterieelektrischen Antrieben allein wohl nicht stemmen. Doch welche Gefahren gehen von dem Brennstoff "Wasserstoff" aus? Und wer wird das Gas tatsächlich nutzen? Bis 21.10, Servus TV

21.05 SERIE

Die Spur des Geldes (1–3/10) Der Ermittler Alf Rybjerg stößt mit seiner Spezialeinheit in einem Lagerraum auf Leichen aus Rumänien, die – auf dem Papier zumindest – zu Lebzeiten Millionäre waren. Der Klein kriminelle Nicky baut für den Drogenbaron Marco den Absatzmarkt in Dänemark auf. Die Serie von Jeppe Gjervig Gram, er schrieb schon an Borgen mit, verfolgt, wie sich die Geschicke der drei Protagonisten jederzeit wenden können. Bis 0.00, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die unheimliche Stille Schmetterlinge verschwinden, die Gesamtmasse der Insekten hat um fast drei Viertel abgenommen, viele Amphibienarten wie Vögel sind verschwunden. Robert Gordon und Gustl Gschwantner waren unterwegs, um einzufangen, was noch kreucht und fleucht. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Über die Auswirkungen des Corona virus auf die heimische Wirtschaft und die Weltwirtschaft. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, die Sängerin Ina Regen, der Biobauer Erich Stekovics und der Autor Matthias Strolz sind Gäste von Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 1