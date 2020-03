In dieser Galerie: 2 Bilder Kanzlerin Angela Merkel fordert weniger Sozialkontakte. Foto: AFP/Macdougall Noch wird in Berlins Volkspark Friedrichshain Volleyball gespielt. Ausgangssperre gibt es noch keine, das öffentliche Leben ist aber auch sehr eingeschränkt. Foto: AFP/MACDOUGALL

So still war es in Berlin noch selten. Wo sonst die Autos dicht hintereinander fahren, meint man sich in einer verkehrsberuhigten Zone zu befinden. Auch Fußgänger sind deutlich weniger als sonst unterwegs – obgleich der Gang vor die Haustüre nicht verboten ist.

"Eine Ausgangssperre haben wir nicht erwogen", sagte Kanzleramtschef Helge Braun am Mittwoch im ZDF. Denn die Regierung gehe "fest davon aus", dass sich die Deutschen an jene Kontaktreduktion halten, die täglich von Politikern und Virologen empfohlen wird. Das Motto lautet hier: Keine sozialen Kontakte, die nicht dringend nötig sind.

Für den Mittwochabend war eine TV-Ansprache von Kanzlerin Angela Merkel angekündigt, die erste in ihrer Amtszeit, abgesehen von den traditionellen Neujahrsansprachen. Merkel, hieß es schon im Vorfeld, wolle noch einmal dringend mahnen, Abstand zu halten, aber keine neuen Maßnahmen ankündigen.

Doch abseits dieser deutlich vorgebrachten Ratschläge gibt es in ganz Deutschland doch sehr viele verbindliche Regelungen. Diese hat Merkel so erklärt: "Das ist etwas, das einmalig ist und das wir in 70 Jahren Bundesrepublik noch nie tun mussten, aber jetzt tun müssen."

Weitgehende Schließungen

Geschlossen sind in Deutschland Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Kinos, Freizeit- und Tierparks, Spielhallen, Wettbüros und Geschäfte. Zudem dichtgemacht haben Sporteinrichtungen, Schwimm- und Thermalbäder sowie Fitnessstudios. Auch die Schulen und Kindergärten haben den Betrieb eingestellt, es gibt dort nur Notbetreuung für Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen. Außer in Berlin und Thüringen dürfen die Kinder auch nicht mehr die öffentlichen Spielplätze benutzen. Einschränkungen gibt es auch für Speiselokale. Diese dürfen nur von sechs bis 18 Uhr öffnen, in Bayern bis 15 Uhr. Geöffnet haben Supermärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, aber auch Poststellen, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und auch der Großhandel.

Am Mittwoch meldete die Johns-Hopkins-Universität in den USA, die alle Fälle weltweit erfasst, für Deutschland bis zum Mittag 10.069 Fälle von Corona-Infektionen. "Wir haben einen exponentiellen Verlauf der Epidemie", sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Wenn die von der Regierung angeordneten Maßnahmen nicht eingehalten würden, dann sei bis zum Mai oder Juni mit zehn Millionen Coronavirus-Infektionen in Deutschland zu rechnen.

Auch das RKI setzt nun auf Handydaten. Die Telekom stellt anonymisiert Kundeninformationen zur Verfügung. Damit will das Institut ermitteln, ob die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen wirken und sich Menschen mehr zu Hause aufhalten.

In Berlin wird auf dem Messegelände, als Ergänzung zu den lokalen Spitälern, ein eigenes Krankenhaus für 1000 Infizierte entstehen. Ein Notfallplan sieht außerdem vor, Hotels oder Reha-Einrichtungen für Patienten umzurüsten. (Birgit Baumann aus Berlin, 18.3.2020)