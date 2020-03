Pausieren heißt es für "The Masked Singer" auf Puls 4. Foto: APA/PULS4/BERNHARD EDER

Wien – "The Masked Singer" auf Puls 4 wird nun doch wegen der Entwicklungen rund um das Coronavirus vorerst ausgesetzt. Die Live-Show ist erst vergangenen Samstag gestartet – allerdings bereits ohne Publikum. Diesen Samstag wird pausiert, teilte Puls 4 in einer Aussendung am Mittwoch mit. Wann die Sendung wieder aufgenommen wird, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

"Wir können aktuell keine sichere Produktion gewährleisten. Denn die Sicherheit unserer MitarbeiterInnen, aller Protagonisten und Beteiligten hat oberste Priorität", hieß es in der Aussendung. Neben aktueller Information wolle man die Zuseher aber auch weiterhin mit Unterhaltungsangeboten versorgen. "Deshalb werden wir die Situation laufend neu bewerten und in den nächsten Tagen entscheiden, wann wir die Produktion wieder aufnehmen können", hieß es in der Aussendung. Als erster Teilnehmer ausgeschieden ist am Samstag der "coole Falke". Sänger James Cottriall steckte unter der Maske. (APA, 18.3.2020)