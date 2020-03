Aufgrund des Coronavirus verbringen Nutzer weltweit sehr viel Zeit zuhause. Besuche von Kultureinrichtungen, Zoos und dergleichen sind dementsprechend aktuell nicht möglich – zumindest nicht persönlich. Doch im Netz finden sich zahlreiche Alternativprogramme, die die Zeit in der Isolation beschönigen können. So auch Livestreams von Tieren – beispielsweise in Zoos. "Mashable" hat eine kleine Sammlung erstellt.

Der Cincinnati-Zoo erstellt täglich einen Livesteam seiner Tiere. Über Facebook-Events kann das Datum dieser nachgesehen und mitverfolgt werden.

Auch das Haus des Meeres bietet einen Livestream – dieser kann auf der Website nachgesehen werden. Dabei erlauben mehrere Kameras einen Blick auf die "Bewohner".

Der Tiergarten Schönbrunn versorgt Nutzer hingegen regelmäßig auf sozialen Medien mit seinen Inhalten – im obigen Video ist etwa ein Erdmännchen zu sehen. Auf Instagram gibt es regelmäßig Tier-Content über die Storyfunktion.

Auf explore.org gibt es unterschiedlichste Livestreams von Tieren – beispielsweise von geretten Katzen, oder aber auch von Hundebabys.

Gadsen. Explore Live Nature Cams

Die Seeotter-Cam des Monterey Bay Aquariums.

Monterey Bay Aquarium

Haben Sie weitere Empfehlungen? Posten Sie sie im Forum. (red, 18.3.2020)