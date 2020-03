Microsofts "Flight Simulator" erscheint 2020. Foto: Asobo

Microsofts Flight Simulator zählt wohl zu den meisterwarteten Spielen des Jahres. Das Game erscheint noch heuer für PC und Xbox One – wann ließ Entwickler Asobo bislang offen. Ein Fan des anstehenden Spiels hat nun eine interaktive Karte gebastelt, bei der man sich durch Screenshots klicken kann. Je nach örtlicher Auswahl wird hierbei der virtuelle Nachbau angezeigt. Die Karte soll laufend wachsen. Die Aufnahmen wurden laut dem Macher aus Videos bezogen.

37.000 handgemachte Flughäfen

40 Stunden Arbeit sollen bislang in das Projekt geflossen sein. Auf der Karte finden sich bereits Screenshots von bekannten Flughäfen. Darunter Heathrow in London, John F. Kennedy International in New York, der O'Haire Airport in Chicago und der International Airport in Los Angeles. 37.000 Flughäfen sind laut dem Entwickler handgemacht. Auf den restlichen Plätzen ist ebenso eine Landung möglich – die Orte fallen dann allerdings nicht so realistisch aus. (red, 19.3.2020)