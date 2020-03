US-Amerikaner hat Interesse an Brain-Computer-Interfaces und deutet Arbeit in diesem Gebiet an

Valve-Chef Gabe Newell hat Interesse an Brain-Human-Interfaces gefunden. Foto: Warner Bros. Pictures

Valve-Chef Gabe Newell hat mit Steam die erfolgreichste Spieleplattform der Welt gegründet und versucht nun mit Half-Life: Alyx Virtual Reality zum Durchbruch zu bringen. Der US-Amerikaner hat aber auch ein Interesse für Brain-Computer-Interfaces entwickelt, wie er in einem seltenen Interview mit IGN sagte. Newell würde sich diesem Thema immer wieder widmen und denkt, dass es bald derartige Technologie geben wird.

Mohamed Yasir

Sehr viele Herausforderungen

"Die Matrix ist deutlich näher, als wir glauben. Es wird zwar nicht wie im Film sein, aber trotzdem einen riesigen Einfluss darauf haben, welche Erfahrungen wir für Menschen kreieren können", erzählte Newell in dem Gespräch. Allerdings gebe es hierbei sehr viele Herausforderungen. Visuelle oder motorische Informationen könnten aber generell sehr einfach an unser Hirn geschickt werden, führt der Valve-Chef weiter aus.

Das Hirn ist kompliziert

"Das Hirn hat sehr gute Interfaces für so manche Sachen und dann wiederum sehr schlechte Interfaces für so andere. Wir werden in nächster Zeit viel lernen, welche Dinge hierbei funktionieren und welche es nicht tun", erzählte Newell ferner. Brain-Computer-Interfaces sollten übrigens auch in der Entertainment-Industrie wie es eben Gaming ist, Einkehr finden. "Wenn du in diesem Business bist und noch nicht darüber nachdenkst, wirst du es in Zukunft tun", sagt der Valve-Gründer abschließend.

Valve

Was macht Valve in diesem Bereich?

Inwiefern Valve in diesem Bereich bereits involviert ist, verriet Newell allerdings nicht. Das US-Unternehmen bietet seit kurzem ein VR-Headset namens Index, das sich prächtig verkauft. Erst kürzlich konnte man das System wieder bestellen – mit horrenden Wartezeiten. Davor war Index wochenlang ausverkauft. Käufer erhalten Half-Life: Alyx kostenlos. Dieses erscheint am 23. März 2020. (red, 19.3.2020)