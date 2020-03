Daniel Wohlmuth ist Informatiker aus Leidenschaft. Nach dem Bachelorstudium "Internettechnik" war er zunächst einige Jahre angestellt, bevor er sich als App-Entwickler selbständig machte. Doch das Streben nach einer weiteren persönlichen Herausforderung und neuem akademischen Wissen hat ihn zum berufsbegleitenden Masterstudium "IT & Mobile Security" zurück an die FH JOANNEUM gebracht.

Daniel Wohlmuth, Informatiker aus Leidenschaft, hat das berufsbegleitende Masterstudium "IT & Mobile Security" an der FH JOANNEUM absolviert.

Für Daniel Wohlmuth war ein berufsbegleitendes Studium ein Muss. Im Interview erzählt er, warum er sich so entschieden hat und wie er seinen Beruf bestmöglich mit dem Studium verbinden kann.

Warum haben Sie sich dazu entschieden berufsbegleitend zu studieren?

Daniel Wohlmuth: Nach dem Vollzeitstudium "Internettechnik" am Department Angewandte Informatik an der FH JOANNEU Kapfenberg war für mich klar, später möchte ich einen berufsbegleitenden Master absolvieren. Ich habe zuerst Erfahrungen als Angestellter und als selbstständiger App-Entwickler gesammelt und entschied schließlich für mich, dass ich wieder eine neue Herausforderung suche und mein akademisches Wissen erweitern möchte. Da ich selbst eine kleine Firma mit Angestellten habe, bietet mir ein berufsbegleitendes Studium die Möglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen und mich gleichzeitig in meiner Freizeit, hauptsächlich an den Wochenenden, weiterzubilden.

Wie verbinden Sie Vollzeitjob und Studium miteinander?

Grundsätzlich ist es wichtig, dass das Studium thematisch zum Vollzeitjob passt, damit man auch beruflich vom Studium profitieren kann. Allerdings ist es meiner Meinung nach nicht möglich, berufsbegleitend zu studieren und denselben Lebensstil zu führen, wie zuvor. Studierenden muss klar sein, Einschnitte in der eigenen Freizeit akzeptieren zu müssen. Gleichzeit ist es aber auch sehr hilfreich und ich kann das erlernte Wissen aus dem Studium direkt im Job umsetzen: Wir mussten beispielsweise eine iPhone-App entwickeln und in meinem Job erledige ich nun bereits einige kleine Aufgaben in der Programmiersprache Swift.

Warum sind Sie für das Masterstudium an die FH JOANNEUM Kapfenberg zurückgekehrt?

Die FH JOANNEUM ist sehr praxisorientiert und man lernt anhand von praxisnahen und realen Konzepten. Zu den Highlights zählen für mich zum Beispiel die Entwicklung von Android und iOS Apps, ein Java Desktop Spiel sowie ein Python Pac-Man Spiel. Zudem begeisterte mich die freundschaftliche Atmosphäre und es gibt einen starken Zusammenhalt unter den Studienkolleginnen und -kollegen.