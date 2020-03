Morgenmesse mit Kardinal Schönborn in ORF 3 Foto: imago images/SKATA

Wien – Zusätzlich zur neuen sonntäglichen Religionssendung "Feier.Stunde" sendet ORF 3 wöchentlich am Donnerstag um 8.00 Uhr die römisch-katholische Morgenmesse von Kardinal Christoph Schönborn aus der Andreaskapelle. Weitere Angebote für andere Religionsgruppen sind geplant, hieß es in einer Aussendung des ORF.

Die Frühmesse des Kardinals und seiner kleinen Hausgemeinschaft in der Andreaskapelle, der Hauskapelle des Wiener Erzbischofs, wird außerdem täglich um 8.00 Uhr live im Internet übertragen. Knapp 1.000 Personen feierten die Messe laut Kathpress am Donnerstagmorgen via Live-Stream vor den Bildschirmen mit. (APA, 19.3.2020)