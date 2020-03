Während der Coronakrise bietet Sky seinen Kunden : kostenfreie Angebote. Foto: imago images/Picture Point

Wien – Wegen der Coronakrise schaltet Sky die Angebote Sky Cinema und Sky Entertainment inklusive Sky Box Sets für alle Kunden für einen Monat frei, teilt der Bezahlsender in einer Aussendung mit. Diejenigen, die bereits das Sky Cinema und Sky Entertainment Paket gebucht haben, erhalten gratis zwei Filme aus dem Sky Store-Angebot. Sky will "allen Kunden die ganze Welt der Sky Unterhaltung bieten, um das Leben in den nächsten Wochen etwas unterhaltsamer und leichter zu machen", heißt es. Bei den Freischaltungen könne es aber – abhängig von der technischen Infrastruktur bei Anbietern wie A1, Magenta und Liwest – zu Einschränkungen kommen.



Der Homescreen der Sky Q Box bekommt zusätzlich zwei neue Funktionen. Damit will man den Zugang zu den wichtigsten Nachrichtensendern auf Knopfdruck gewährleisten, auch die Auswahl an Edutainment-Inhalten für die ganze Familie werde direkt sichtbar sein.

Außerdem sollen Kunden auch Kinoblockbuster im Sky Store zur Leihe zur Verfügung stehen. "Trolls World Tour" soll parallel zum Kinostart verfügbar sein, ab 26. März dann auch "Der Unsichtbare" und "Emma". Generell werde Sky sein Portfolio um aktuelle Serien und Filme erweitern. (red, 19.3.2020)