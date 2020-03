Chrome legt eine Pause ein. Foto: Proschofsky / STANDARD

Das Coronavirus hat derzeit tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag vieler Menschen. Auch in der Techbranche hat man mit den Konsequenzen zu kämpfen. Zahlreiche Konferenzen wurden abgesagt, die großen Firmen haben fast alle ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Mit einer aktuellen Ankündigung haben aber dann wohl trotzdem nur wenige gerechnet.

Stopp

Google stellt vorerst die Auslieferung größerer Updates für seinen Browser Chrome sowie das Betriebssystem Chrome OS ein. Dies teilte das Unternehmen in einer kurzen Mitteilung auf Twitter mit. Stattdessen will man sich zunächst auf Bugfixes und Sicherheitsbereinigungen für die aktuellen Versionen der eigenen Software konzentrieren.

In Hinblick auf die genauen Beweggründe liefert Google keine ganz eindeutige Antwort. Einerseits spricht man von angepassten Arbeitsplänen – was auf interne Probleme verweist. Gleichzeitig unterstreicht man aber auch, dass der Fokus auf Stabilität in Tagen, wo so viele Menschen mehr als sonst den Browser für ihren Arbeitsalltag benötigen, besonders wichtig sei.

In der Realität dürfte es wohl eine Mischung aus beidem sein. Immerhin ist die Kooperation so vieler Mitarbeiter auch für Google eine echte Herausforderung, womit es auch schwerer wird, die Softwarequalität hoch zu halten.

Ausblick

Google hat damit übrigens in letzter Sekunde die Notbremse gezogen. Chrome 81 hätte nämlich schon diese Woche veröffentlicht werden sollen. Stattdessen gab es nun ein weiteres Bugfix-Update. Wann die neue Version nachgereicht wird und der normale Release-Zyklus wieder Fahrt aufnimmt, ist derzeit noch komplett offen. (Andreas Proschofsky, 19.3.2020)