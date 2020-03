Laut Jugend-Internet-Monitor 2020 – Tiktok legte am meisten zu, Facebook auf Rang fünf

Viele bunte Apps. Foto: APA/AFP/DENIS CHARLET

Whatsapp, Youtube und Instagram stehen bei Österreichs Jugendlichen weiter hoch im Kurs. Wie der "Jugend-Internet-Monitor 2020" in seiner fünften Ausgabe berichtet, wächst die Video-App Tiktok in der Altersgruppe der Elf- bis 17-Jährigen am stärksten. Erstmals erhoben wurde die Nutzung von Musik- und Videostreaming-Plattformen. Netflix liegt dabei voran.

Die mit Abstand beliebtesten Plattformen sind Whatsapp (von 91 Prozent genutzt), Youtube (91 Prozent) und Instagram (76 Prozent). Alle drei Netzwerke konnten im Vergleich zum Vorjahr bei der Nutzung zulegen. Auf Platz vier folgt die Foto-Sharing-App Snapchat (62 Prozent). Das weltweit bei den sozialen Netzwerken voran liegende Facebook rangiert wie im Vorjahr auf dem fünften Platz (48 Prozent).

Tiktok hat es im Ranking zum ersten Mal unter die Top-Sechs geschafft. Insgesamt konnte die App dieses Jahr auch am meisten zulegen (plus 23 Prozentpunkte). Erstmals erhoben wurde die virtuelle Pinnwand Pinterest, welche auf Anhieb auf Platz sieben landete (40 Prozent). Generell gibt es bei keiner der abgefragten Plattformen Einbußen. So konnte auch Twitter einen Rang gutmachen und ist mit 21 Prozent auf den zehnten Platz vorgerückt.

Ranking

Heuer erstmals ausgelotet wurde, welche Musik- und Videostreaming-Plattformen von Jugendlichen genutzt werden. Mehrfachnennungen waren möglich. 75 Prozent der Jugendlichen nutzen Netflix. Mit deutlichem Abstand folgen Amazon Prime Video (57 Prozent) und Spotify (52 Prozent). Soundcloud, Apple Music, Sky und Dazn landeten unter der 20-Prozent-Marke.

Bei der Erhebung zeigten sich weiter teils große geschlechtsspezifische Unterschiede. Tiktok (Mädchen 46 Prozent, Burschen 38 Prozent) und Pinterest (Mädchen 54, Burschen 27) sind aktuell bei der weiblichen Zielgruppe deutlich beliebter als bei männlichen Jugendlichen. Diese setzen eher auf die Live-Streaming-Plattform Twitch (Mädchen 4 Prozent, Burschen 26 Prozent), das Videospiel-Netzwerk Discord (Mädchen 3, Burschen 23) und YouTube (Mädchen 73, Burschen 82).

Zum fünften Mal hat die EU-Initiative Saferinternet.at mit Unterstützung des Bundeskanzleramts, Sektion Familien und Jugend, den "Jugend-Internet-Monitor" erstellt. In einer repräsentativen Onlineumfrage unter 400 Jugendlichen in ganz Österreich im Alter von elf bis 17 Jahren wurden die beliebtesten sozialen Netzwerke ermittelt. (APA, 19.3.2020)