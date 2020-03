Kaurismäki-Klassiker goes Klagenfurt: "Das Mädchen aus der Streichholzfabrik" im Klagenfurter Ensemble. Foto: Klagenfurter Ensemble

Musik

Manchmal kommen die schlimmsten Dinge der 1990er-Jahre zurück – und sie sind auf einmal großartig. Die österreichische Breitband-Tragödin Anja Plaschg alias Soap & Skin interpretiert "What's up", den alten Hit der 4 Non Blondes, mittels zerhackter Computer-Beats und einem zurückgenommenen Pathos völlig neu. Das Ergebnis ist atemberaubend. Ein Song zur Stunde. What's going on?! (schach)



Theater

In lakonischem Stil erzählt Filmregisseur Aki Kaurismäki in Das Mädchen aus der Streicholzfabrik von nachhaltiger zwischenmenschlicher Gleichgültigkeit, die die Fabrikangestellte Iris schließlich zum Äußersten treibt. Das Klagenfurter Ensemble streamt die abgefilmte Inszenierung seiner Theaterversion (Regie von Angie Mautz), die vor einem Monat Premiere hatte, derzeit kostenfrei auf der Webseite: klagenfurterensemble.at/videos. (afze)

Film

Zwei Jugendfreundinnen, zwei konträre Lebenswege. Als sie sich wiedersehen, tötet eine das Kind der anderen. In Domains stellt die japanische Regisseurin Natsuka Kusano zwei Frauen gegenüber, die sich durch ihre Lebensentscheidungen voneinander entfernt haben. Das viel gelobte Filmdrama wickelt das Szenario vom Ende aus ab und durchleuchtet dabei das Konzept freundschaftlicher Bande. Derzeit online auf www.mubi.com. (kam)

Kunst

Eine klassische Galerieeröffnung, die in den virtuellen Raum transportiert wird, Happening-Charakter hat und nach 48 Stunden von selbst verschwindet: Heute Abend (Donnerstag) um 19 Uhr wird es die erste Online-Vernissage Österreichs geben. Von dem Wiener Aktionskünstler Donhofer initiiert, wird diese unter dem Titel Kunstdonnerstag nun jeden Donnerstagabend stattfinden und Werke unterschiedlicher Künstler wie Matthias Richard Ihrybauer, Franzi Kreis oder Marlene Peterlechner zeigen. Ausstellungsort ist seine Facebook-Seite. www.facebook.com/artdonhofer (kr)