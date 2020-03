Eingeschlagene Scheiben in der ÖVP-Zentrale in Wien. Foto: APA / Thomas Rieder

Wien – Unbekannte haben die Außenscheiben der ÖVP-Bundesparteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse offenbar mit Wurfgeschoßen beschädigt. Die großflächigen Glasscheiben im Erdgeschoß sind teils stark zersprungen. Die Tat sei Donnerstagfrüh bemerkt worden und wurde zur Anzeige gebracht, sagte eine Sprecherin der Partei. Eine Botschaft sei nicht hinterlassen worden.

"Erschreckendes Demokratieverständnis"

"Das ist eine neue Stufe der Eskalation, die nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen muss, sondern auch demokratiepolitisch höchst bedenklich ist", befand Generalsekretär Axel Melchior. Man sei "schon einiges an Diffamierungen im politischen Wettbewerb gewohnt", was sich jetzt in der ÖVP-Bundeszentrale abgespielt habe, sei aber "an Eskalation nicht zu überbieten und offenbart ein erschreckendes Bild vom Demokratieverständnis Andersdenkender". (APA, 19.3.2020)