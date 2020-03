Radiotipps für Freitag

14.05 MITSCHNITT

In Concert: "Welcome to the Blackout" Am 30. Juni und 1. Juli 1978 trat David Bowie im Earl’s Court in London auf. Erst posthum wurden die großartigen Aufnahmen veröffentlicht. Bis 15.30, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Die Frau, die Bob Dylan entdeckte Carolyn Hester gehörte zur ersten Generation der neuen Folkbewegung um Pete Seeger. Dylan spielte Mundharmonika für sie. Bis 17.55, Ö1

23.03 FESTIVAL

Zeit-Ton: das Tiger Trio Die Fackelträger der Free Music bei den Konfrontationen Nickelsdorf 2019. Bis 0.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 20.3.2020)