Allerdings keine klare Auskunft zu Bericht über angebliche "Vor-Ort-Kontrolle" in Niederösterreich

Seit circa einer Woche hat die GIS den Außendienst eingestellt. Foto: APA

Die Rundfunkgebühren sind ein beliebtes Streitthema in Österreich. Eher unbeliebt sind durch die Bank Kontrollbesuche der Gebühren Info Service GmbH (GIS), die für die Einhebung des Beitrags zuständig ist.

Auf absehbare Zeit muss man sich allerdings keine Sorgen vor dem plötzlichen Auftauchen eines Mitarbeiters machen, der gerne die Empfangsgeräte im Haus oder der Wohnung inspizieren würde. Denn nach eigenen Angaben hat man aufgrund der Coronavirus-Pandemie zum Schutze von Bürgern und Mitarbeitern per 12. März den Außendienst eingestellt, wie ein Betreuer des GIS-Livechats auf Anfrage erklärte.

Angebliche Hausbesuche



Dennoch erreichte den STANDARD vor kurzem eine Schilderung darüber, dass am Donnerstag (19.3.) Kontrolleure in einer Gemeinde im östlichen Niederösterreich unterwegs gewesen seien. Der Mitarbeiter habe "vehement Zutritt verlangt", heißt es in der Überlieferung eines mutmaßlich Betroffenen.

Dass es diese Besuche gegeben habe, konnte der Kundenbetreuer im Chat nicht definitiv ausschließen, stellte die Schilderung aber als abwegig dar. Diese Kontrollen wären auf jeden Fall nicht vorgesehen gewesen. Man habe nun, um sicherzugehen, erneut eine Mitteilung an alle Außendienstmitarbeiter verschickt, dass keine "Vor-Ort-Kontrollen" mehr durchzuführen seien.

Unwahrscheinlich

Um durch einen Vertriebsbereichsleiter eruieren zu können, ob "mindestens ein Außendienstmitarbeiter noch tätig ist" und die geschilderten Fälle stimmen, reiche allerdings eine reine Nennung des Ortes nicht aus. Die GIS benötigt dafür die genaue Adresse und eine Zeitangabe, beides liegt dem STANDARD allerdings nicht vor.

Denkbar wäre auch eine Betrugsmasche, bei der sich Kriminelle als GIS-Mitarbeiter ausgeben, um Zutritt zu privaten Räumlichkeiten zu erhalten. Laut Kundensupport sind dem Unternehmen allerdings "in den letzten Jahren keine Betrugsversuche im Namen der GIS" bekannt.

Keine Strom- und Gasablesung

Klar ist hingegen, dass sich andere Stellen derzeit bewusst zurückhalten bei Hausbesuchen. So nehmen etwa die Wiener Netze derzeit keine Ablesungen des Zählerstands und auch keinen Zählertausch vor. Schon länger vereinbarte Termine werden ebenfalls nicht wahrgenommen, in dieser Hinsicht bitte man um Verständnis der Kunden für die außergewöhnliche Situation. Man werde sich bei den Kunden melden, so die Situation eine Ablesung wieder zulasse, heißt es. (gpi, 20.3.2020)