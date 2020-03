Die Regisseurin Maria Arlamovsky befasst sich in ihrem neuen Dokumentarfilm "Robolove" mit der Beziehung zwischen Menschen und menschenähnlichen Maschinen

Humanoide Roboter werden gerne als junge, attraktive Frauenkörper gebaut. Foto: AP Fotograf: Joerg Sarbach

Bis vor Kurzem waren Roboter noch ungelenke Blechhaufen, die bestenfalls für belustigtes Stauen sorgten. Inzwischen werden menschenähnliche Maschinen gebaut, die die Mimik von Menschen ganz glaubwürdig nachahmen. Vor allem im Japan und in den USA ist man in der Herstellung humanoider Roboter besonders fortschrittlich. Die meisten Androiden beziehungsweise Humanoiden sind weiblich und entsprechen den Fantasien ihrer männlichen Entwickler.

Wie werden sich die Beziehungen zwischen Menschen, und insbesondere zwischen den Geschlechtern verändern, wenn humanoide Roboter massenhaft produziert werden und kaum von Menschen zu unterscheiden sind?

Noch sind wir nicht so weit, beschwichtigt Regisseurin des Films "Robolove" Maria Arlamovsky. Die Roboter können viel weniger, als uns die Enthusiasten weis machen wollen, sagt sie. Allerdings hängt es von uns allen ab, wie unser zukünftiges Leben mit den Machinen ausschauen wird.

In ihrem Film kommen Wissenschafter und Wissenschafterinnen zu Wort, die mit ihren Robotern unterschiedliche Realitäten abbilden und verschiede Bedürfnisse befriedigen wollen.

Geheime Wünsche

"Ich frage mich vor allem wieso junge, hübsche Frauenkörper nachgebaut werden" sagt Arlamovsky. Hier würden männliche Utopien umgesetzt, die eine devote Frauenfigur, vor der man keine Angst haben muss, imaginieren. Das sei eigentlich ein Rückschritt in die 1950er Jahre, so Arlamovsky.



Regisseurin Maria Arlamovsky im EDITION ZUKUNFT-Gespräch. Foto: philip pramer

Als Gesellschaft müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen, dass wir uns in Zukunft auf Maschinen einlassen, die uns vormachen sie seien menschlich zu sein. Wie werden unserer Kinder damit umgehen, dass sie sie emotional an Roboter binden, die niemals widersprechen? "Wir wissen noch nicht, was das alles mit uns machen wird", sagt Arlamovsky. Wir sollen aber rechtzeitig ethische Überlegungen für die Zukunft anstellen. (red, 20.3.2020)