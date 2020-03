Nicht mehr im Bewerb: Tulsi Gabbard. Foto: APA/AFP/NICHOLAS KAMM

Die US-Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard hat sich am Donnerstag aus dem Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Die Irakkrieg-Veteranin, die sich etwa für ein Ende der "ewigen Kriege" einsetzte, galt von Anfang an als Außenseiterin. Sie blieb dennoch bis zuletzt im Rennen.

Nach ihrem Ausscheiden sprach die Abgeordnete aus Hawaii auf Twitter eine Empfehlung für Joe Biden aus. Der einstige Stellvertreter von Barack Obama liegt im Rennen um die Kandidatur der Demokraten kaum noch einholbar in Führung.

Biden hatte am Dienstag bei Vorwahlen in drei weiteren Bundesstaaten erneut deutlich besser abgeschnitten als Bernie Sanders. Der 76-jährige linksgerichtete Politiker will weiterhin im Rennen bleiben.

Die US-Präsidentenwahl ist für November angesetzt. Für die Republikaner tritt erneut Amtsinhaber Donald Trump an. (red, 19.3.2020)