Grafik: Gesundheitsministerium

Das Gesundheitsministerium hat am Donnerstag ein Corona-Informationsportal online gestellt. Unter https://info.gesundheitsministerium.at kann eine umfassende Lageübersicht der aktuellen Coronasituation in Österreich abgerufen werden, hieß es in einer Aussendung.

Auflistung

Dargestellt werden die aktuelle Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen, Corona-Fallzahlen für jeden einzelnen politischen Bezirk, die Schwere der Erkrankung (hospitalisierte Personen, Anzahl der Personen mit intensivmedizinischer Betreuung), sowie die Alters-und Geschlechtsverteilung der Erkrankten. "In der aktuellen Situation sind transparente und wahrheitsgetreue Informationen entscheidend. Fakten schaffen Sicherheit, und ich möchte die Menschen in Österreich datenbasiert über die Lage zum Coronavirus in unserem Land informieren", betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

"Die Daten werden regelmäßig aktualisiert. Als Quelle dienen ausschließlich geprüfte und validierte Daten gemäß Epidemiegesetz. Die Daten werden von den Bezirksverwaltungsbehörden zur Verfügung gestellt", hieß es in der Aussendung.