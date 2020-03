Das neue Slack Grafik: Slack

Tools zur Zusammenarbeit in Unternehmen erleben angesichts der Vorschriften rund um das Coronavirus derzeit einen rasanten Aufschwung. In solch einer Situation versuchen Softwarehersteller üblicherweise jenseits von Fehlerbereinigungen möglichst wenig an ihren Programmen zu ändern. Umso überraschender kommt nun eine aktuelle Ankündigung.

Update

Slack hat eine komplette Neugestaltung des eigenen User Interfaces vorgestellt. Das Ziel sei dabei vor allem gewesen, die Oberfläche besser zu strukturieren und gleichzeitig auch die Navigation zu vereinfachen. So wurde etwa der Sidebar umgebaut, wodurch sich nun Nachrichten, Kanäle und Apps gruppieren und gemeinsam ein- beziehungsweise ausblenden lassen. Damit sollen etwa Projekte übersichtlicher zusammengefasst werden können.

Ebenfalls neu ist ein großer "Compose"-Button über den neue Nachrichten verfasst werden können, der Kanal wird dann erst nachher ausgewählt. Ebenfalls verbessert wurde die Suchfunktion, und auch die Thread-Ansicht für Antworten wurde komplett neu gestaltet.

Abwarten

Weitere Details verrät der Softwarehersteller in einem Blogeintrag. Die neue Oberfläche soll im Verlaufe der kommenden Wochen sowohl für den Desktop als auch die mobilen Plattformen an alle Nutzer geliefert werden. (red, 19.03.2020)