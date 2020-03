Etwas verspätet: Alles Gute zum 65. Geburtstag, Bruce! In welcher Rolle fanden Sie ihn am besten?

"Yippie Yah Yei, Schweinebacke!" Foto: Silver Pictures

John McClane ist die Assoziation, die die meisten als erste haben, wenn sie an Bruce Willis' wichtigste Rollen denken. Kein Wunder, immerhin spielte er den nicht umzubringenden, verschwitzten Helden der "Stirb langsam"-Reihe über 25 Jahre und vier Sequels. Unter anderem deshalb oft als Actionheld abgestempelt, zeigt ein Blick auf die Filmografie des amerikanischen Schauspielers, wie vielseitig er eigentlich ist. Von – ja, natürlich – Actionfilmen über Komödien bis hin zu Dramen hat er kaum etwas ausgelassen.

Ob als verständnisvoller Kinderpsychologe in "The Sixth Sense", ehrenhafter Astronaut in "Armageddon", charakterschwacher Ehemann Meryl Streeps in "Der Tod steht ihr gut", Zeitreisender in "Twelve Monkeys" oder unglaublich cooler Boxer und Rächer in "Pulp Fiction" – Bruce Willis hat in seiner vierzigjährigen Filmkarriere sehr viel ausprobiert.

Seine besten – und schlechtesten – Rollen?

In welchem Film fanden Sie Bruce Willis bisher am besten? In welchen Rollen enttäuschte er? Wie finden Sie seine Rollenauswahl generell? Und was schätzen Sie an seinem Stil? Teilen Sie Ihre Filmempfehlungen im Forum! (aan, 23.3.2020)